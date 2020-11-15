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12 ноября 2020

В правительстве ЯНАО сократят часть чиновников. И наймут новых

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в трамвайном депо. Челябинск, портфель чиновника
Часть чиновников депсоцзащиты сократят, чтобы ввести новые должности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Число сотрудников департамента социальной защиты населения ЯНАО изменится уже 1 января следующего года. Согласно опубликованного документа за подписью губернатора Дмитрия Артюхова, будут сокращаться целые отделы, но вместо них появятся другие.

«Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в структуру департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2012 года № 482-П», — говорится в документе. Согласно новому штатному расписания, численность сотрудников в ряде отделов изменится.

Так, в отделе правовой работы вместо шести человек останется четверо. В отделах нормативно-правового регулирования мер социальной поддержки и семейно-демографической политики добавится по одной штатной единице.

Секторы социального обслуживания населения пожилых граждан и несовершеннолетних со следующего года приобретут статус отделов. Причем в отделе соцобслуживания граждан станет на одного сотрудника больше.

Из структуры департамента исчезнет отдел организации социального обслуживания населения, в котором сейчас работают девять человек. Вместо него в финансово-экономическом управлении департамента появится отдел учета планирования и финансирования социальных выплат — в него по штату войдут 11 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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