Число сотрудников департамента социальной защиты населения ЯНАО изменится уже 1 января следующего года. Согласно опубликованного документа за подписью губернатора Дмитрия Артюхова, будут сокращаться целые отделы, но вместо них появятся другие.
«Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в структуру департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2012 года № 482-П», — говорится в документе. Согласно новому штатному расписания, численность сотрудников в ряде отделов изменится.
Так, в отделе правовой работы вместо шести человек останется четверо. В отделах нормативно-правового регулирования мер социальной поддержки и семейно-демографической политики добавится по одной штатной единице.
Секторы социального обслуживания населения пожилых граждан и несовершеннолетних со следующего года приобретут статус отделов. Причем в отделе соцобслуживания граждан станет на одного сотрудника больше.
Из структуры департамента исчезнет отдел организации социального обслуживания населения, в котором сейчас работают девять человек. Вместо него в финансово-экономическом управлении департамента появится отдел учета планирования и финансирования социальных выплат — в него по штату войдут 11 человек.
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