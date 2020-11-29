Центральный проспект Сургута оформят, как в Москве

Центральную часть Сургута ждут глобальные изменения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Сургута (ХМАО) запускают процесс глобальной реновации центральной улицы города — проспекта Ленина. Об этом URA.RU сообщил вице-мэр Алексей Жердев.

«В бюджете города на 2021 год заложены деньги на проектирование. Это означает, что после того, как документы будут готовы, мы сможем приступить к практической части реализации этой идеи. А речь идет о благоустройстве всего проспекта Ленина — от оранжевой развязки возле автовокзала до главного корпуса СурГУ. За образец возьмем опыт, как работают с общественными пространствами в Москве», — рассказал Жердев.

В планах городских властей — изменить архитектурный облик проспекта Ленина на всем его протяжении. Речь идет о новых пешеходных зонах и малых архитектурных формах, обновлении фасадов жилых домов и коммерческих объектов, модернизации освещения.

Для реализации такого глобального проекта власти рассчитывают на привлечение как бюджетных денег из городского и окружного бюджета, так и финансирования в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также бизнес-инвестиций. «Емкость всего проекта реновации предварительно оценивается в сотни миллионов рублей, и здесь требуется комплексный подход. Мы хотим, чтобы главная улица Сургута отвечала высоким стандартам с точки зрения архитектурной привлекательности и функциональности для горожан. Но очевидно, что на это уйдет несколько лет», — подчеркнул в разговоре с URA.RU глава Сургута Вадим Шувалов.

Ранее URA.RU сообщало о планах властей Сургута по реновации парка «За Саймой». Он также должен получить федеральное финансирование в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».