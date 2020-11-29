29 ноября 2020
28 ноября 2020
27 ноября 2020

В ХМАО требуют вернуть прямые выборы мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, дума, администрация, нефтеюганск
В Нефтеюганске готовят референдум Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

В территориальную избирательную комиссию Нефтеюганска (ХМАО) поступило обращение от инициативной группы о проведении референдума о прямых выборах главы города. Об этом URA.RU сообщил источник из окружного истеблишмента.

«В Нефтеюганске оппозиционно настроенные активисты сначала пытались склонить местных депутатов к тому, чтобы они объявили импичмент главе города Сергею Дегтяреву. А теперь вышли с инициативой о проведении референдума о прямых выборах мэра», — сообщил инсайдер.

Председатель территориальной избирательной комиссии Нефтеюганска Светлана Мозолевская в разговоре с URA.RU подтвердила, что заявка на проведение референдума поступила. «У нас есть 15 дней для того, чтобы определиться с ответом», — прокомментировала ситуацию председатель избиркома.

Глава Нефтеюганска на звонок журналиста агентства не ответил. Источник URA.RU в чиновничьих кругах считает, что у инициаторов референдума небольшие шансы на то, что его разрешат проводить. «Есть опасность, что затем примеру Нефтеюганска могут последовать и другие муниципалитеты. И как потом объяснять, почему одним можно, другим нельзя — в этом кроется опасный прецедент», — считает собеседник издания.

Ранее URA.RU сообщало о протестной активности нефтеюганцев. Осенью активисты предлагали отправить мэра в отставку и проводили голодовку перед зданием городской администрации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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