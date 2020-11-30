Побит рекорд неплатежей по автокредитам в РФ

Вторая волна пандемии коронавируса повлияла на платежеспособность россиян. По данным Национальной ассоциации коллекторских агентств, долги жителей страны по автокредитам в октябре составили рекордные с мая этого года 638 миллионов рублей.
«Заемщики остановили платежи по ссудам на 638 млн рублей», — приводит ТАСС информацию из совместного исследования ассоциации и бюро кредитных историй «Эквифакс». Помимо самих платежей по ссудам также на 10,6% по сравнению с предыдущим месяцем вырос и объем ранней просроченной задолженности.
Рекорд по неплатежам по автокредитам был поставлен в мае этого года. Тогда, по информации агентства, россияне задолжали банкам 672,1 миллиона рублей. Количество же просроченных кредитных договоров составило 37,6 тысяч.
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