30 ноября 2020

Побит рекорд неплатежей по автокредитам в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, автосалон, автомобили, машины, транспортное средство, покупка авто, выбор авто
Задолженность по автокредитам выросла до 683 миллионов рублей Фото: depositphotos.com

Вторая волна пандемии коронавируса повлияла на платежеспособность россиян. По данным Национальной ассоциации коллекторских агентств, долги жителей страны по автокредитам в октябре составили рекордные с мая этого года 638 миллионов рублей.

«Заемщики остановили платежи по ссудам на 638 млн рублей», — приводит ТАСС информацию из совместного исследования ассоциации и бюро кредитных историй «Эквифакс». Помимо самих платежей по ссудам также на 10,6% по сравнению с предыдущим месяцем вырос и объем ранней просроченной задолженности.

Рекорд по неплатежам по автокредитам был поставлен в мае этого года. Тогда, по информации агентства, россияне задолжали банкам 672,1 миллиона рублей. Количество же просроченных кредитных договоров составило 37,6 тысяч.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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