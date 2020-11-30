30 ноября 2020
29 ноября 2020

Самый известный коммунальщик Челябинска ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по ЖХК. Челябинск., лобанов сергей
Сергей Лобанов уволился по собственному желанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» (МУП «ЧКТС») Сергей Лобанов ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии Челябинска.

«Лобанов уволился по собственному желанию с 30 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Исполняющим обязанности директора МУП «ЧКТС» назначен Александр Заярный, ранее занимавший должность первого заместителя Лобанова. Как стало известно URA.RU, заявление об увольнении Лобанов подал в конце прошлой недели. Заявление ему подписали в мэрии Челябинска.

МУП «ЧКТС» самая крупная в регионе, по финансовым оборотам, муниципальная организация, из числа тех, что занимаются обслуживанием теплотрасс. МУП был создан в 2005 году. Годовые финансовые обороты превышают несколько миллиардов рублей. Лобанов руководил МУП с ноября 2011 года.

Лобанов один из самых известных специалистов в сфере ЖКХ Челябинска. О причинах его отставки не сообщается. «У него не было никаких конфликтов с руководством города», — сообщил URA.RU источник в мэрии. Получить комментарий Лобанова не удалось, его телефон не отвечает.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...