Самый известный коммунальщик Челябинска ушел в отставку

Сергей Лобанов уволился по собственному желанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» (МУП «ЧКТС») Сергей Лобанов ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии Челябинска.

«Лобанов уволился по собственному желанию с 30 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Исполняющим обязанности директора МУП «ЧКТС» назначен Александр Заярный, ранее занимавший должность первого заместителя Лобанова. Как стало известно URA.RU, заявление об увольнении Лобанов подал в конце прошлой недели. Заявление ему подписали в мэрии Челябинска.

МУП «ЧКТС» самая крупная в регионе, по финансовым оборотам, муниципальная организация, из числа тех, что занимаются обслуживанием теплотрасс. МУП был создан в 2005 году. Годовые финансовые обороты превышают несколько миллиардов рублей. Лобанов руководил МУП с ноября 2011 года.

Лобанов один из самых известных специалистов в сфере ЖКХ Челябинска. О причинах его отставки не сообщается. «У него не было никаких конфликтов с руководством города», — сообщил URA.RU источник в мэрии. Получить комментарий Лобанова не удалось, его телефон не отвечает.