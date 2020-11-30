Житель ЯНАО нашел способ из колонии воровать деньги земляков

Отбывающий наказание в колонии под Саратовом житель ЯНАО получил дополнительный срок за кражу почти 35 тысяч рублей со счетов земляков. Как сообщила окружная прокуратура, осужденный совершал звонки в родной регион, представляясь работником прокуратуры.
«Подсудимый, находясь на территории ФКУ ИК-17 УФСИН России по Саратовской области, совершал телефонные звонки жителям городов Муравленко и Новый Уренгой, — рассказали в надзорном органе. — Злоумышленник, представившись сотрудником прокуратуры, вводил потерпевших в заблуждение с целью пополнения абонентского номера денежными средствами». В результате мошеннических действий добычей преступника стало 34,7 тысяч рублей.
Осужденный был признан виновным по части 1 статьи 159 УК РФ — «мошенничество». С учетом того, что злоумышленник уже отбывает наказание в колонии строгого режима, приговор составил 1 год и 1 месяц лишения свободы дополнительно.
При этом только за одну неделю с 23 по 29 ноября в ЯНАО было зарегистрировано 28 преступлений с использованием мобильных технологий и телекоммуникационных средств связи. Ущерб от действий злоумышленников превысил четыре млн рублей, сообщили представители прокуратуры.
Подписывайтесь на URA.RU в