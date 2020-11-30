Подполковник Иванцов, скорее всего, не будет наказан Фото: с сайта kushva-online.ru, из семейного архива Боярских

Замначальника по охране общественного порядка УВД полиции Кушвы (Свердловская область) подполковник Максим Иванцов не будет наказан за гибель пенсионерки Надежды Боярских. Женщина погибла под колесами его KIA Stinger год назад. Госэкспертиза установила, что офицер ехал с превышением скорости, но СК уже четыре раза отказывал в возбуждении дела.

ДТП произошло 18 ноября 2019 на Т-образном перекрестке улиц Красноармейская и Майданова. «Зебры» там нет, но перекресток нерегулируемый, на нем водитель обязан пропустить пешеходов. Однако авария случилась рано утром: было темно и, по словам Иванцова, он увидел женщину лишь в метре от себя. Пытался затормозить, вывернул на встречку, но это не помогло.

«Моему брату позвонил знакомый гаишник — сообщил, что маму сбили, — рассказала URA.RU Наталья, дочь погибшей. — Мы сразу поехали на место. Там было все перекрыто, было много полицейских. Водителя не было — его увезли».

Материалы проверки лежат в СК Кушвы уже год. За это время сделано три экспертизы (две государственных и частная) — все они установили, что Иванцов ехал с превышением скорости: 55-57 км в час, хотя там действует знак 20 км/час. Но уголовное дело так и не возбуждено: следователи уже четырежды выносили отказ (последний раз — 23 ноября 2020 г.).

«Следователи в Кушве очевидно не желают привлекать Иванцова к ответственности, — говорит адвокат потерпевших Михаил Трясоумов. — Делается все, чтобы затянуть дело: через год истекает срок привлечения к уголовной ответственности». Он считает, что прокуратура должна изъять материалы проверки и передать в другой отдел СК.

«Соверши это простой человек — давно бы уже осудили», — считает дочь погибшей. Она говорит, что Иванцов ни разу не обращался к ним, прощения не просил. «Детей в детсаду учат извиняться и отвечать за свои поступки, а тут все безнаказанно, — говорит она. — Он спокойно ходит на работу: видимо, считает, что ни в чем не виноват». Ранее Иванцов возглавлял ГИБДД Кушвы.

«Я вообще на эту тему разговаривать не буду», — заявил URA.RU Максим Иванцов. Агентство обратилось с просьбой прокомментировать ситуацию в свердловский Следственный комитет и прокуратуру Свердловской области. «Проверка по факту данного ДТП продолжается. Для установления всех обстоятельств произошедшего и дачи объективной правовой оценки назначена дополнительная судебная криминалистическая (автотехническая) экспертиза. Ее проведением будут заниматься сотрудники экспертного учреждения в другом субъекте РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского управления СКР. Ответ на запрос из прокуратура пока не поступил.

Следователи четырежды отказывали в возбуждении уголовного дела. Каждый раз прокуратура это обжалует Скриншот: материалы проверки

Эксперты сходятся во мнении, что Иванцов должен был ехать со скоростью не выше 20 км/час… Скриншот: материалы проверки