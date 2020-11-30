Навальному грозит тюрьма за выступление на «Эхе Москвы»

Алексей Навальный может стать фигурантом уголовного дела. Поводом послужило недавнее интервью блогера, которое он дал радиостанции «Эхо Москвы».
«Московские следователи проводят проверку после высказываний Алексея Навального на радиостанции „Эхо Москвы“», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Поводом для проверки послужили слова блогера о свержении конституционного строя в стране.
По версии следствия, 27 ноября Навальный принял участие в эфире передачи «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы». В беседе с ведущими он призывал к насильственному свержению конституционного строя в России.
Собеседник агентства заявил, что в отношении слов блогера начата проверка. Согласно Уголовному кодексу, в случае, если вина Навального будет доказана, ему могут грозить как общественные работы, так и лишение свободы сроком до пяти лет.
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