30 ноября 2020

Навальному грозит тюрьма за выступление на «Эхе Москвы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогеру грозит лишение свободы сроком до пяти лет Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Алексей Навальный может стать фигурантом уголовного дела. Поводом послужило недавнее интервью блогера, которое он дал радиостанции «Эхо Москвы».

«Московские следователи проводят проверку после высказываний Алексея Навального на радиостанции „Эхо Москвы“», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Поводом для проверки послужили слова блогера о свержении конституционного строя в стране.

По версии следствия, 27 ноября Навальный принял участие в эфире передачи «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы». В беседе с ведущими он призывал к насильственному свержению конституционного строя в России.

Собеседник агентства заявил, что в отношении слов блогера начата проверка. Согласно Уголовному кодексу, в случае, если вина Навального будет доказана, ему могут грозить как общественные работы, так и лишение свободы сроком до пяти лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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