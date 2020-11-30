У детей не берут тесты на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинским детям с симптомами коронавирусной инфекции не берут мазки для постановки диагноза. Об этом URA.RU рассказала одна из читательниц, мама троих детей Светлана.

«Коронавирус принес в семью 15-летний ребенок. Его выписали после ОРВИ, а на следующий день у него заболела голова и пропало обоняние. Врач сказал, что не назначают мазки детям», — рассказала URA.RU челябинка. Врач пояснил Светлане, что сейчас тесты берутся только у тех детей, у чьих родителей подтвержден коронавирус.

«Кажется, теперь я понимаю, почему среди детей настолько низкая заболеваемость. Неужели это ради того, чтобы не вводить дистант? Или просто — обычная экономия на лабораторных исследованиях?» — сказала она URA.RU.

После этого заболели остальные двое детей и сама Светлана. К данному моменту у нее подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Сейчас у женщины держится высокая температура, у нее открылась рвота. «КТ или рентген нам так и не назначили, бесплатные лекарства не дали. Велели просто пока сидеть дома до 4 декабря, когда придут брать повторные мазки. Будет хуже — вызывать скорую», — уточнила URA.RU Светлана.

Как пояснил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов, список контактных лиц в медорганизацию по месту жительства передает Роспотребнадзор. Обследования возложены на медорганизации. В региональном минздраве у информацию подтвердили. «По постановлению Главного санитарного врача алгоритм действий таков: при выявлении положительного мазка Роспотребнадзор оповещает поликлинику, на этом основании выносят предписание и при симптомах берут мазки», — отметили в минздраве области. Запрос в Роспотребнадзор отправлен.