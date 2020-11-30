В Курганской области коллапс с добычей уникальных рачков

В Курганской области на некоторых озерах не выгодно добывать артемию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проблемы с добычей артемии (рачки, добываемые в озерах) возникли в Курганской области. Бизнесмены отказываются от озер. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры знакомые с ситуацией.

Вскоре более 10 озер в регионе, где добываются цисты артемии, окажутся бесхозными. «В одном случае предприниматель сам отказался от аренды пяти озер. Он пояснил, что в них поднялся уровень воды. Соленость изменилась, объем артемии упал и добывать ее стало не рентабельно», — уточнил инсайдер.

По сведениям другого источника, еще одну компанию озер лишают власти. Исковое заявление о расторжении договоров о предоставлении рыболовных участков подано в Арбитражный суд. «Это сделано после того, как компания [ООО „Биотех“] стала фигурантом уголовного дела о контрабанде. Ее руководитель под следствием», — пояснил источник.

Согласно картотеке арбитражных дел, департамент АПК просит признать договоры на шесть озер с «Биотех» недействительными. «Проблема в том, что эти озера власти не планируют выставлять на конкурс. А без хозяина там может начаться браконьерство. Бюджет лишится платежей», — пояснил источник.

В департаменте АПК информацию о судебном процессе и отказе предпринимателя от озер подтвердили. Добавили, что решение о выставлении объектов на конкурс пока руководством не принято.