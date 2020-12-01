В Госдуме придумали, чем заменить льготную ипотеку

Программа льготной ипотеки позволяет брать кредит по сниженной ставке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Государственный механизм льготной ипотеки превратился в источник прибыли для банков и девелоперов, сами граждане не получили большой выгоды, считает глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В России, по его словам, нужно разработать программу возведения доступного жилья.

Властям вместе с регулированием ставки стоило зафиксировать и стоимость жилья, считает политик. «Необходимо было вносить коррективы в программу и реагировать на скачок цен. Но государство решило, что достаточно субсидировать ставку, а о прочем можно не думать. СР предлагала варианты решения проблемы: строительство социального жилья, реновация», — приводит слова Миронова пресс-служба эсеров.

Доступность ипотечных кредитов не обозначает доступность жилья, считает депутат. При сегодняшнем положении дел рост спроса на ипотеку при ограниченном предложении вызвал подорожание жилья. По мнению Миронова, в РФ нужно создавать государственную корпорацию строительства, вводить стройсберкассы.

Программа льготной ипотеки начала действовать в России в 2020 году. С ее помощью граждане могли брать кредиты по сниженной ставке в 6,5%. В итоге ее решили продлить, передает телеканал 360.