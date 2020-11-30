Заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова в числе прочего курирует вопросы спорта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правоохранительными органами ЯНАО выявлено свыше 400 нарушений законодательства в области спортивной подготовки. Как было заявлено на состоявшемся в режиме ВКС межведомственном совещании под председательством первого заместителя окружного прокурора Владимира Мартынова, в ряде случаев тренеры работали по неподтвержденным документам, а в некоторых учреждениях не было штатных медиков.

«Проведенная органами прокуратуры проверка выявила свыше 400 нарушений», — сообщили в прокуратуре ЯНАО. — Нарушения связаны с ненадлежащими условиями для проведения обучения, оборудованием спортплощадок, отсутствием инвентаря, нарушениями противопожарной безопасности и антитеррористического законодательства.

Некоторые спортивные учреждения не имели медкабинетов и медработников, нарушались антимонопольное и бюджетное законодательство. Выявлены случаи, когда спортивной подготовкой занимались граждане, чье звание «Заслуженный тренер России» не было подтверждено Минспорта РФ, однако надбавка за него выплачивалась.

В совещании участвовала курирующая спорт замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова, главы профильных департаментов и правоохранительных органов. Муниципалитеты представляли заместители глав, курирующие вопросы спорта. В правительстве ЯНАО пока никак не отреагировали на прозвучавшие заявления. Вопросы были заданы сотрудникам пресс-службы окружной администрации, на момент публикации ответ готовился.

При этом ранее инсайдеры URA.RU сообщали о скандалах с документами для получения надбавок тренерами. Серьезных санкций к нарушителям никто якобы не применял — руководители бояться оставить спортшколы без преподавательского состава.