Инсайды ЯНАО: третий мэр уходит в отставку

Грустное лицо на коллаже — губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств Коллаж: URA.RU

Муниципальная реформа приведет к отставке еще одного главы района, а на должность представителя федеральной структуры в ЯНАО, которую называют «проклятой», нашли кандидата. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, кто подставляет газового генерала и кому выгоден новый коррупционный скандал.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Еще один мэр готовится уйти в отставку

Фото: сайт Тазовского района ЯНАО

Инсайдеры во властных структурах ЯНАО рассказывают, что перестановки глав районов должны совпасть с муниципальной реформой. «По замыслу губернатора Дмитрия Артюхова, переназначение глав трех районов произойдет до конца этого года, но не раньше сентябрьских выборов, — делятся источники. — А вот исполнять обязанности мэров новых управленцев могут поставить уже в ближайшее время».

В четвертом квартале 2020 года в единые муниципалитеты будут объединены поселения Пуровского, Надымского и Тазовского районов, уверены слухмейкеры. Это означает, что полномочия могут сложить не только Леонид Дяченко и Андрей Нестерук, но и Василий Паршаков, которого до этого в повестке «на вылет» не было.

Ямальскому Росреестру нашли начальника в Екатеринбурге

Источник, близкие к высшему руководству ЯНАО, рассказывают, что окружное управление реестра в ближайшее время обретет руководителя. «Главный кандидат — заместитель начальника свердловского управления ведомства Михаил Кириллов, — рассказал инсайдер. — Сейчас проходит согласование потенциального кандидата в полпредстве по УрФО.

Должность начальника ямальского управления, которую в окурге прозвали «проклятой», оставалась вакантной с февраля этого года. Следствие по делу обвиненных в коррупции Андрея Кудрявцева и Максима Сартасова пока продолжается, однако чиновники уже уволены.

Новый коррупционный скандал оказался выгоден ТЭК

Фото: сайт Шурышкарского района

Поговариваривают, что уголовное дело о финансовых злоупотреблениях в Шурышкарском районе ЯНАО оказалось на руку добывающим компаниям. «Несговорчивость местных чиновников мешает предприятиям ТЭК развернуть в районе свою деятельность на полную катушку, — рассказывают знакомые с обстановкой источники во властных структурах. — Если удастся пошатнуть позиции главы Андрея Головина и его окружения, можно будет продавливать договоры на выгодных для себя условиях».

В газовой столице проблемы с диагностикой коронавируса

Диагностика коронавируса в крупнейшем городе региона — Новом Уренгое — является проблемной, говорят источники в медицинских кругах ЯНАО. «В городе всего один компьютерный томограф. Если вдруг с ним чего-то случится, то уточнить степень поражения легких у пациента будет проблематично, — уверены собеседники. — На томографию выстроились очереди, больных коронавирусом лечат по результатам тестов, которые способны лишь определить, болен человек или нет».

Власти задумались о покупке второго КТ лишь когда ситуация с коронавирусом в Новом Уренгое стала выходить из-под контроля, делятся слухмейкеры. Но даже второй томограф ситуацию вряд ли сильно изменит — его, скорее всего, будут держать «в резерве» и использовать по минимуму.

Скандальный политик пошел на выборы, чтобы помешать оппозиции

Фото: сайт ямальского отделения партии «Единая Россия»

Источники в политических кругах делятся причинами, побудившими подследственного депутата Павла Крюкова участвовать в заведомо провальной для него предвыборной кампании. «Политик, которому угрожает уголовное преследование, самовыдвигаясь по Ноябрьскому избирательному округу, понимает, что не пройдет в регпарламент, — утверждают знакомые с обстановкой собеседники. — Вопрос стоит в том, чтобы помешать Александру Бондарчуку, идущему от КПРФ и отнять у него часть голосов».

Новому главе будет сложно справиться с замом-сутяжником

Собеседники в Пуровском районе уверяют, что избавиться от зама по юридическим вопросам Олега Микрюкова новому руководству будет крайне сложно. «Микрюков — известный склочник и сутяжник, он судился с администрацией, проиграл в трех инстанциях, но остался при должности, — рассказывают слухмейкеры. — Компромата на него много, однако на всех разбирательствах ему удается выйти сухим из воды». При этом в подчинении у него остались только верные люди — неугодных Микрюков давно выдавил со службы, говорят инсайдеры.

Газового генерала в соцсетях подставляет подчиненный

Фото: сайт ямальского отделения партии «Единая Россия»

В Ноябрьске поговаривают, что депутат окружного заксобрания и гендиректор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков не знает, как обуздать чрезмерное рвение свое подчиненного — начальника управления автоматизации и метрологического обеспечения Александра Хомы. «Хома постоянно ввязывается в диванные баталии, что может выйти боком Крутикову, — посмеиваются знакомые с ситуацией в дочке „Газпрома“ источники. — С одной стороны, Хома атакует оппонентов шефа, защищает его. С другой — переходит на публичные оскорбления».

Пока депутат в ответ на жалобы ноябрян ограничивается отписками, что не занимается контролем за поведением подчиненных в соцсетях, так как с работой это не связано. На деле же все иначе, делятся инсайдеры, бурная деятельность Хомы пока не принесла репутации Крутикова реального урона.

Известного спортсмена поймали на подлоге документов

Осведомленные источники поговаривают, что спортивное сообщество Ямала в ближайшее время ожидает серьезный скандал. «Тренер спортшколы „Виктория“ Роял Гусейнов никогда не завоевывал титул мастера спорта, каковым является по документам, — рассказывают инсайдеры. — Говоря проще, звание он себе купил, чтобы получить место в муниципальном учреждении и положенные надбавки».

При этом на серьезные санкции к известному в районе тренеру никто особо не рассчитывает — все помнят историю экс-директора спортшколы «Авангард» Любови Зарко, которая несколько лет работала с поддельным свидетельством заслуженного работника спорта РФ, а отделалась в итоге штрафом и понижением в должности. Если слова инсайдеров подтвердятся, то проверки ждут всех государственных и муниципальных служащих, получающих надбавки за спортивные достижения.

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