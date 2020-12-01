В Омске отходы коронавирусных больных скармливали чумным свиньям

Оказались заражены более 300 свиней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В деревне Березянка под Омском свиней, зараженных африканской чумой, кормили остатками пищи, которые не съели больные коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщила замруководителя управления Россельхознадзора по Омской области Ольга Матыка.

«На вопрос, почему не кормите комбикормом, нам ответили, что это невыгодно. Выгодно собирать помои с детских садиков, ковидной больницы имени Кабанова, кормить этим свиней, собирать на помойках отходы овощей, фруктов, которые выкидывают киоски», — цитирует ее РИА «Новости».

По ее словам, фермерское мясо поступило в торговые точки Омска, Исилькульского района, а также в Тюменскую область. Однако всю продукцию успели изъять.

Ранее в деревне Березянка Омской области выявили вспышку африканской чумы свиней. «Уничтожено 329 голов свиней. На сегодняшний день выявлен один очаг вспышки АЧС», — сообщается на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области. В последний раз вспышка свиной чумы была в регионе три года назад. Эта болезнь не опасна для человека.