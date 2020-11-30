Некоторые из фигурантов уголовного дела уже осуждены Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре завершено расследование уголовного дела против бывших сотрудников департамента экономического развития ХМАО, которые систематически получали взятку в особо крупном размере. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе окружного Следственного комитета.

Обвиняемые занимали различные должности в правительственном департаменте — от начальника отдела лицензионного контроля управления потребительского рынка до его специалистов. Всего под суд пойдут девять человек. «[Они] получали взятки в виде денег за незаконные действия, связанные с выдачей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей лицензий на осуществление деятельности на территории округа по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также за укрывательство нарушений в области реализации алкогольной продукции, выявленных при проведении выездных проверок», — прокомментировали в пресс-службе силового ведомства.

Там также добавили, что размер взяток варьировал от 80 до 700 тысяч рублей. От действий чиновничьей ОПГ пострадали порядка 30 предпринимателей — общий ущерб оценивается в 15,4 млн рублей. Обвинение предъявлено по 290 УК РФ «получение взятки в крупном размере» и 292 УК РФ — «служебный подлог».

Ранее URA.RU сообщало, что в мае 2018 года вице-губернатор и глава департамента экономического развития Югры Павел Сидоров был уволен губернатором ХМАО Натальей Комаровой с формулировкой «по собственному желанию». После отставки вице-губернатора в его ведомстве начались кадровые чистки, но расследование коррупционных скандалов продолжается. Последние уголовные дела были возбуждены весной 2019 года.

Задержание одного из фигурантов Фото: пресс-служба Следственного комитета ХМАО

В уголовном деле фигурирует 56 эпизодов Фото: пресс-служба Следственного комитета ХМАО