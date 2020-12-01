01 декабря 2020
30 ноября 2020

В курганском районе массово снесут старые дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Галкинский мост. Курган, деревня, дачи, крыши, частный сектор, крыши домов
В Целинном планируют избавиться от ветхих изб (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Целинного района (Александр Сытов) поручил подчиненным избавляться от ветхих изб в райцентре. Об этом представители администрации сообщили в соцсетях.

«Находить хозяев, добиваться сноса, одним словом, начинать большую и сложную работу по расчистке села от этих избушек — такую задачу поставил перед муниципалитетом Александр Владимирович [Сытов]», — отметили в администрации. В сносе изб должны помочь общественные работы.

В районной администрации заметили, что каждом селе есть заброшенные полуразрушенные дома, хозяйственные постройки, упавшие заборы. «Таких „достопримечательностей“, к сожалению, в каждом селе не мало», — добавили представители местной власти. При этом Сытов отметил, что в райцентре постепенно становится комфортнее жить.

Ранее Сытов попросил местных жителей не мешать благоустройству села Целинное. «Просто надоело уже быть „деревней“», — объяснил тогда он он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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