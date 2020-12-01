В курганском районе массово снесут старые дома

В Целинном планируют избавиться от ветхих изб (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Целинного района (Александр Сытов) поручил подчиненным избавляться от ветхих изб в райцентре. Об этом представители администрации сообщили в соцсетях.

«Находить хозяев, добиваться сноса, одним словом, начинать большую и сложную работу по расчистке села от этих избушек — такую задачу поставил перед муниципалитетом Александр Владимирович [Сытов]», — отметили в администрации. В сносе изб должны помочь общественные работы.

В районной администрации заметили, что каждом селе есть заброшенные полуразрушенные дома, хозяйственные постройки, упавшие заборы. «Таких „достопримечательностей“, к сожалению, в каждом селе не мало», — добавили представители местной власти. При этом Сытов отметил, что в райцентре постепенно становится комфортнее жить.

Ранее Сытов попросил местных жителей не мешать благоустройству села Целинное. «Просто надоело уже быть „деревней“», — объяснил тогда он он.