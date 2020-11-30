В Москве назвали кандидата на свободное место в курганской думе

Елена Воронович станет депутатом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Президиум Генсовета партии «Единая Россия» в Москве согласовал кандидатуру Елены Воронович на место в Курганской облдуме. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии.

«После утверждения кандидатуры Елены Воронович региональным президиумом документы были направлены в Москву. Сегодня президиум Генсовета согласовал Воронович», — рассказал агентству секретарь реготделения Евгений Кафеев.

Он добавил, что теперь заявление о назначении нового депутата направлено в избирательную комиссию. Его рассмотрят на заседании, которое состоится 4 декабря. Далее решение о выдаче депутатского мандата Воронович должны будут принять депутаты на заседании думы.

Место в областной думе освободилось после того, как депутат Курганской областной думы Дмитрий Раиник, как и ожидалось, отказался от мандата. Его решение поддержали другие парламентарии 24 ноября на заседании регионального парламента. Ранее агентство сообщало, что освободившееся место в областной думе может занять замдиректора центра Илизарова Елена Воронович. Она была вторым номером в партийном списке по Притобольному избирательному округу.