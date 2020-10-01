В Кургане не могут поделить свободный мандат в облдуме

В Кургане делят мандат, который должен был достаться Елене Воронович Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В региональном отделении «Единой России» не могут определиться, кому достанется вакантный мандат депутата Курганской областной думы. Место в региональном парламенте освободилось после избрания Сергея Муратова сенатором в Совет Федерации. Мандат должен был достаться замдиректора центра Илизарова Елене Воронович, которая была следующей в партийном списке. Но инсайдеры URA.RU, близкие к политическим кругам, отмечают, что есть и другие кандидаты.

«По мандату Муратова вопрос еще открыт. Есть вероятность, что он достанется не Воронович», — сообщил источник. Другой инсайдер подтвердил эту информацию. Он добавил, что на место в облдуме, в частности, претендует руководитель регионального исполкома «ЕР» Родион Вяткин.

«По закону мандат должен достаться Воронович. Кроме того, она заняла второе место на предварительном голосовании „ЕР“ по округу, ее территориальная группа заняла первое место на выборах. Избиратели будут возмущены подменой на человека с другого округа», — поделился мнением один из инсайдеров. Назначить депутата из другого округа могут только в том случае, если Воронович убедят сдать мандат.

Вяткин рассказал URA.RU, что партия должна принять решение о передаче мандата в течение 14 дней после того, как он стал вакантным. «Пока решение не принято», — заявил он. Давать комментарии по своей кандидатуре он посчитал некорректным. Дозвониться до Воронович URA.RU не удалось.

«У нас есть еще неделя. Пока вопрос обсуждается», — сообщил URA.RU секретарь регионального отделения «ЕР» Евгений Кафеев. Он добавил, что решение будут согласовывать с президиумом Генсовета партии: «Документы все в Москву уходят. Там будет несколько кандидатур».