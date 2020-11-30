Основным видом деятельности компании является оптовая торговля топливом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Уралснаб» (Екатеринбург, Свердловская область) стало компанией с самой большой выручкой в регионе по итогам 2019 года. Об этом можно судить после анализа финансовой отчетности предприятий Среднего Урала за прошлые 12 месяцев.

Выручка компании за 2019 год составила 581,3 млрд рублей. По этому показателю предприятие обогнало признанных лидеров — ЕВРАЗ НТМК (выручка 190,7 млрд рублей), корпорацию «ВСМПО-Ависма» (выручка 90,1 млрд рублей) и авиакомпанию «Уральские авиалинии» (выручка 88,5 млрд рублей). При этом областной бюджет на 2020 год составлял 260 млрд рублей.

Информация о выручке компаний содержится в базах системы данных СБИС, «СПАРК-Интерфакс» и «Руспрофайл». Везде сообщается о рекордном доходе «ТД Уралснаба» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), компания «ТД Уралснаб» была создана в сентябре 2019 года. Это значит, что рекордной выручки удалось достичь за три месяца. Также указано, что на предприятии работает лишь один человек — гендиректор и единственный учредитель предприятия Дмитрий Порхачев. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Получить оперативный комментарий от представителей компании и в областном управлении ФНС не удалось. Туда были отправлены запросы. На момент публикации ответы получены не были.