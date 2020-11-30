30 ноября 2020

Неизвестное ООО стало богатейшей свердловской компанией. Его оборот вдвое больше, чем бюджет региона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, газ, газпром, топливо, нефть, роснефть, качалка, задвижка, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, скважина, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль, недрапользователи
Основным видом деятельности компании является оптовая торговля топливом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Уралснаб» (Екатеринбург, Свердловская область) стало компанией с самой большой выручкой в регионе по итогам 2019 года. Об этом можно судить после анализа финансовой отчетности предприятий Среднего Урала за прошлые 12 месяцев.

Выручка компании за 2019 год составила 581,3 млрд рублей. По этому показателю предприятие обогнало признанных лидеров — ЕВРАЗ НТМК (выручка 190,7 млрд рублей), корпорацию «ВСМПО-Ависма» (выручка 90,1 млрд рублей) и авиакомпанию «Уральские авиалинии» (выручка 88,5 млрд рублей). При этом областной бюджет на 2020 год составлял 260 млрд рублей.

Информация о выручке компаний содержится в базах системы данных СБИС, «СПАРК-Интерфакс» и «Руспрофайл». Везде сообщается о рекордном доходе «ТД Уралснаба» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), компания «ТД Уралснаб» была создана в сентябре 2019 года. Это значит, что рекордной выручки удалось достичь за три месяца. Также указано, что на предприятии работает лишь один человек — гендиректор и единственный учредитель предприятия Дмитрий Порхачев. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Получить оперативный комментарий от представителей компании и в областном управлении ФНС не удалось. Туда были отправлены запросы. На момент публикации ответы получены не были.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...