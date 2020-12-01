Работники дочек «Газпрома» не могут покинуть месторождение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работники Бованенковского месторождения ЯНАО, которое эксплуатирует компания «Газпром добыча Надым», не могут уехать домой по истечении вахты. Сотрудников по необъяснимым причинам отказываются вывозить воздушным транспортом, рассказала URA.RU на условиях анонимности жена одного их вахтовиков.

«Муж должен был вернутся с Бованенково накануне, прошло три месяца вахты. На Надым с ним летит всего один человек, коллега-женщина. Ради двоих присылать самолет дорого, поэтому им должны были дать вертолет. Но все вертолеты возвращаются на Надым пустые, людей почему-то не пускают. Остальные [работники] улетят в свои города нормально, а эти — добирайтесь, как хотите», — поделилась женщина.

По ее версии, сотрудников не отпускают в города из-за вспышек коронавируса на месторождении. В последнее время среди вахтовиков участились случаи заражения. Женщина отметила, что на Бованенково ходят слухи о возможном закрытии полетов.

В пресс-службе «Газпром добыча Надым» опровергли эти предположения. В компании затруднились уточнить, почему работники, о которых идет речь, не смогли вылететь с месторождения. «Все полеты на Бованенково выполняются по плану с корректировкой на метеоусловия. Никаких запретов и ограничений не вводилось», — сказали представители компании.

В середине ноября сотрудники «Газпром добыча Надым» также несколько суток не могли уехать домой с Бованенковского месторождения. Дни, которые вахтовики провели на промысле, по их словам, не оплачивались. В компании пояснили, что задержка произошла по вине плохой погоды, которая не позволила отправить самолет на месторождение.