Курганские чиновники получили письма из Москвы о сокращениях

В Кургане департаменты готовят к сокращениям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральные и областные ведомства Курганской области получили письма из Москвы. В них говорится об административной реформе, в рамках которой нужно сократить до 10% госслужащих. Об этом URA.RU рассказали осведомленные источники.

«Об административной реформе на днях заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Сокращения коснутся, как территориальных отделений федеральных ведомств, так и региональных. Речь идет почти о 10% чиновничьего аппарата. Многие переживают по поводу работы», — пояснил инсайдер.

Другой источник поделился информацией, что в правительстве региона, одним из вариантов сокращения госслужащих рассматривают ликвидацию некоторых отделов. Их могут сделать секторами. «Курганские чиновники и так многие поувольнялись. Работать некому. На тех, кто остался, свалился огромный объем работы. И если отдел сделают сектором, то не будет даже надежды, что примут сотрудников. Думаю, что результаты кадровой нехватки мы увидим по этому году. Уже сейчас можно говорить, что результаты по некоторым нацпроектам будут далеки от идеала», — уверен чиновник.

Другой источник поделился мнением, что действующим госслужащим переживать не стоит. Планируя сокращения, власти могут ликвидировать вакантные ставки и должности. «Это традиционно так происходит. И до этого засчитывалось, как сокращение», — сказал источник.

В департамент информационной политики региона был направлен информационный запрос. На момент публикации ответ не был получен.

Последние годы в Курганской области проводится оптимизация детских садов, школ и кинотеатров. Для экономии бюджета сокращается количество руководителей учреждений. Также реализуется объединение округов, что тоже приводит к уменьшению числа управленцев и служащих.