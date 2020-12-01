Названы регионы, которые больше всех пострадают в кризис

Некоторые регионы очень сильно пострадают от кризиса, прогнозирует эксперт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Бедные регионы имеют мало возможностей для самостоятельного принятия решений, бюджетного маневра и применения антикризисных мер. Прежде всего под ударом окажутся Хакасия, Еврейская автономная область, Калмыкия, Удмуртия, Адыгея, Башкортостан, Карелия и Курганская область. Об этом URA.RU рассказал директор Центра региональной политики РАНХиГС, эксперт в экономической политике правительства Владимир Климанов.

«По критерию „падение налоговых доходов и наличие первоочередных расходов по отношению к доходам“ в России есть несколько регионов, у которых расходы выше 100% относительно доходов. Такая ситуация сложилась в Хакасии, Калмыкии, Удмуртии, Адыгее, Башкортостане, Карелии и Еврейской автономной области. Без мер помощи и новых долговых обязательств они не смогут справиться с этой ситуацией», — сообщил Климанов.

Кроме того, экономист отметил высокое соотношение расходов и доходов в Свердловской и Челябинской областях. «Из-за диверсифицированности экономики эти регионы, конечно, более устойчивы, чем регионы с моноэкономикой, но некоторые проблемы есть», — подчеркнул собеседник агентства. Особо отметил Климанов и Курганскую область: он рассказал, что правительство РФ выделило региону дополнительные средства в размере 5 млрд рублей.

В то же время кризис ударил и по богатым регионам страны, уточнил экономист. Причина этого — падение добычи нефти и цен на нее. Москва, Санкт-Петербург и другие регионы из списка самых зажиточных оказались в сложном положении. Санкт-Петербург стал лидером по долгу из-за проведения консервативной долговой политики. Однако правительство РФ делает все, чтобы это не вылилось в экономические коллапсы, резюмировал эксперт.