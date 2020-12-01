Германия нашла способ обойти санкции США по «Северному потоку-2»

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Ввод в эксплуатацию газопровода в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области, вентиль, газопровод, газовая труба, газовый кран, наземная прокладка
Фотография из архива URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Власти земли Мекленбург-Передняя Померания хотят создать специальный фонд по защите климата. Он выступит посредником между проектом «Северный поток-2» и его участниками. Сам «Северный поток-2» в таком случае стал бы важным элементом защиты окружающей среды в регионе. Об этом сообщает издание Bild.

Ранее оператор строительства газопровода «Северный поток-2» объявил, что будет прокладывать газопровод с 5 по 31 декабря. Об этом рассказали специалисты компании Nord Stream 2.

«Подтверждаем информацию из извещения мореплавателям, выпущенного немецкими властями — Управлением водных путей и судоходства», — приводит информацию компании RNS. Газопровод может быть достроен с помощью судна «Академик Черский», оно находится во владении российской компании «Газпром».

Всего по проекту планируется построить 75 км газопровода. Против завершения строительства газопровода выступает избранный президент США Джо Байден и часть стран Европы. В ЕС допустили новые санкции против РФ и срыв строительства «Северного потока-2» из-за недавнего отравления блогера Алексея Навального.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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