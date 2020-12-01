Германия нашла способ обойти санкции США по «Северному потоку-2»

Власти земли Мекленбург-Передняя Померания хотят создать специальный фонд по защите климата. Он выступит посредником между проектом «Северный поток-2» и его участниками. Сам «Северный поток-2» в таком случае стал бы важным элементом защиты окружающей среды в регионе. Об этом сообщает издание Bild.
Ранее оператор строительства газопровода «Северный поток-2» объявил, что будет прокладывать газопровод с 5 по 31 декабря. Об этом рассказали специалисты компании Nord Stream 2.
«Подтверждаем информацию из извещения мореплавателям, выпущенного немецкими властями — Управлением водных путей и судоходства», — приводит информацию компании
Всего по проекту планируется построить 75 км газопровода. Против завершения строительства газопровода выступает избранный президент США Джо Байден и часть стран Европы. В ЕС допустили новые санкции против РФ и срыв строительства «Северного потока-2» из-за недавнего отравления блогера Алексея Навального.
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