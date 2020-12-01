01 декабря 2020
30 ноября 2020

Ставшая инвалидом в «Хромой лошади» пермячка похудела в два раза

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Мать Ирины Банниковой считает, что ее дочь беспокоит болезнь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пострадавшая во время пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» Ирина Банникова за год потеряла в весе десятки килограммов. Об этом URA.RU рассказала мать пермячки Тамара Оборина. Она предположила, что ее дочь может что-то беспокоить, но врач, ухаживающий за женщиной-инвалидом, пока не может установить причину.

«Она (Ирина — прим. ред.) все лето плакала, похудела в два раза по сравнению с прошлым годом, хотя ест также, как раньше. Уколы некуда ставить — остались кожа и кости. Анализы врач взял — вроде все хорошо, но диагноз ей не поставили. Придется все-таки делать КТ (компьютерную томографию) потому что, что-то болит у нее», — сказала Тамара Оборина. Она добавила, что сейчас ее дочь весит не больше 40 килограммов. При этом, по словам женщины, проблем с обеспечением лекарствами и вызовом врача у семьи не возникает, несмотря на пандемию.

Ирина Банникова работала барменом в «Хромой лошади», где в ночь на 5 декабря 2009 года произошел пожар. В результате пожара она получила поражение мозга и все это время прикована к инвалидному креслу. Ранее для Банниковой приобрели специальную систему, чтобы женщина могла общаться с близкими, но та оказалась бесполезной.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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