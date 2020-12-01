Свидетелям Сталинградской битвы приходят повестки от следователей

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА
Бывшего узника концлагерей вызвали на допрос по событиям 78-летней давности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одному из бывших узников нацистских лагерей в рамках уголовного дела пришла повестка о вызове на допрос в Следственный комитет для дачи показаний по событиям Второй мировой войны. Об этом сообщают родственники пострадавшего.

«По уголовному делу по факту совершения немецко-фашистскими захватчиками убийств не менее 1700 советских граждан из числа мирного населения в период оккупации Сталинградской области с 17.07.1942 по 02.02.1943. Возникла необходимость в вашем допросе в качестве свидетеля вышеуказанных событий. Вам надлежит явиться 1 декабря к 10:00», — приводит слова из повестки, подписанной следователем Онопченко, «Новая газета».

Родственники бывшего узника возмущены произошедшим. Они не понимают, зачем вызывать на допрос пожилого человека, если можно просто приехать к нему и задать несколько вопросов. О повестке они ветерану не сказали.

Также сообщается, что аналогичные повестки рассылаются по всей России. Собеседник «Новой газеты» в Следственном комитете рассказал, что уголовное дело «о массовых убийствах мирных граждан» было возбуждено в июле.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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