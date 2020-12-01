01 декабря 2020

Лор-врач: после коронавируса обоняние может пропасть навсегда

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Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, российская медицина, врач-специалист, отоларинголог, лор
После коронавируса человек рискует навсегда потерять обоняние Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Обоняние при коронавирусной инфекции будет восстанавливаться в течение нескольких дней, однако существует опасность, что человек может потерять способность воспринимать запахи навсегда. Об этом предупредил заведующий отделением сомнологии в исследовательском центре оториноларингологии медико-биологического агентства, врач Александр Мельников.

«По-разному — от одного-двух дней [восстанавливается обоняние], а иногда может и не восстановиться. Такие варианты тоже бывают. Но чаще всего несколько дней, четыре, пять», — отметил Мельников в разговоре с «Лентой.ру». Врач высказал гипотезу, согласно которой потеря обоняния может быть следствием поражения нервной системы. Мельников отметил, что именно в нервной системе расположен центр, отвечающий за восприятие запахов.

Ранее отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал URA.RU, что коронавирус запустил воспаление слизистой оболочки полости носа. Это привело к вазомоторному риниту. Также ученые обнаружили, что коронавирусная инфекция может вызвать раздражение на пальцах ног, сообщает «Национальная служба новостей». У заболевших отмечалось опухание и покраснение пальцев и самой стопы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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