Переболевшие коронавирусом могут навсегда потерять обоняние. Как этого избежать

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Для некоторых переболевших COVID-19 запах привычных продуктов становится противен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус вызывает воспаление слизистой оболочки носа, что у некоторых пациентов приводит к изменению восприятия запахов. Если не обратиться к врачу, человек рискует навсегда потерять обоняние, предупредил в беседе с URA.RU отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Коронавирус запустил воспаление слизистой оболочки полости носа. Это привело к вазомоторному риниту. При этом состоянии может быть как заложенность носа, так и инверсия запахов, то есть изменение ощущения запахов. Также могут быть изменения вкусовых ощущений», — рассказал врач. Он подчеркнул, что эти симптомы могут проявляться даже через несколько месяцев после выздоровления от COVID-19.

По словам Зайцева, воспаление слизистой не пройдет само по себе — больному необходимо обратиться к врачу. «Нужна помощь отоларинголога, который проведет процедуры и назначит лекарственные препараты, чтобы воспаление стихло», — сказал врач. Если не обращаться за медицинской помощью, обоняние может исчезнуть. «Самое страшное — полная потеря обоняния. Второй вариант — обоняние будет падать до какой-то отметки и останется на ней», — предупредил собеседник.

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская сообщила URA.RU, что у 90% пациентов, переболевших коронавирусом, обоняние возвращается в течение месяца. При этом почти половина из них говорит о частичных улучшениях, а каждый десятый не чувствует запахи даже через месяц. Для некоторых переболевших COVID-19 запах привычных продуктов становится противен. Восстановить обоняние после вируса помогут сосудосуживающие препараты, капли и раствор морской соли, передает сайт argumenti.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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