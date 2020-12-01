Сбер вернул на экраны Жоржа Милославского с помощью искусственного интеллекта Фото: скрин рекламного видео Сбербанка

Сбер представил предновогодний рекламный ролик, главным героем стал Жорж Милославский, которого в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» сыграл Леонид Куравлев. Воссозданный при помощи искусственного интеллекта персонаж, согласно сценарию, попал в 2020 год, где в том числе побывал на концерте уральского рэпера Niletto.

Выбор персонажа в банке объяснили тем, что Милославский был первым бренд-амбассадором компании — еще в 1973 году призывал: «Храните деньги в сберегательной кассе». С этого и начинается ролик, после чего герой попадает в 2020 год.

«Жорж Милославский побывал на концерте NILETTO, познакомился с новыми сервисами Сбера, а также подарил зрителям радость и веру в новогоднее чудо, ведь такие необычные волшебные истории обычно случаются в канун самого любимого праздника — Нового года», — объяснили в компании.