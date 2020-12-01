Книгу жалоб пока оставят только в ресторанах, кафе и столовых Фото: Анна Майорова © URA.RU

Магазины больше не обязаны предъявлять покупателям книги жалоб и отказывать в продаже крепкого спиртного пьяным покупателям. Со 2 декабря правительство упраздняет ряд советских приказов и правил.

Книги жалоб останутся только в ресторанах, кафе и столовых, как того требуют новые правила услуг общепита, которые начнут действовать с 1 января 2021 года, пишет «Парламентская газета». Минпромторг при этом считает лишним наличия жалобной книги в магазине. «Предполагается, что недовольство покупателей более красноречиво и действенно, когда они „голосуют рублём“ и уходят отовариваться к конкурентам», — считают в министерстве.

Будет упразднен целый блок приказов Минздрава по работе физиотерапевтов. В них отмечалось, что медицина недостаточно использует для лечения и профилактики болезней воду, грязь, торф, глину, солнце и воздух. Из обязательных к применению исключат блок о воспитании дошколят, где говорится о регулярных медосмотрах и закаливании малышей. Утратит также официальный статус сборник рецептур для школьных и производственных столовых.