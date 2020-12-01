Эвандер Холифилд вызвал Майка Тайсона на бой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд вызвал на бой своего экс-соперника, легендарного боксера Майка Тайсона. Он уверен, что их встреча стала бы событием мирового масштаба.

«Мы пытались организовать бой, но всякий раз слышали оправдания. <…>. Теперь я вижу, почему ему понадобился промежуточный поединок перед схваткой со мной. Рой Джонс хороший соперник для местного уровня. Но встреча со мной станет событием мирового масштаба. Единственная встреча, которую хотят видеть болельщики — наш бой», — приводит RT слова Холифилда, произнесенные во время пресс-конференции.

Бои между Тайсоном и Холифилдом, как напоминает агентство, состоялись в 1996 и 1997 годах. В обоих победу одержал Эвандер. 29 ноября Майк Тайсон встретился на ринге с Роем Джонсом-младшим. Оба спортсмена остались на ногах после боя, поэтому судьи решили присудить ничью.