Стал известен результат боя Майка Тайсона против Роя Джонса

Майк Тайсон вышел впервые на ринг с 2005 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Легендарные боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс-младший провели выставочный поединок в США. Оба спортсмена остались на ногах после боя, поэтому судьи решили присудить ничью.

«Итогом поединка стала ничья», — объявил конферансье после поединка легенд бокса. Бой между Тайсоном и Джонсом проходил по особому регламенту. Поединок состоял из восьми раундов по две минуты. Для Тайсона это стал первый поединок с 2005 года, а для Джонса — с 2018-го.

За свою профессиональную карьеру 54-летний Тайсон имеет 50 побед и шесть поражений. В свою очередь в статистике 51-летнего Джонса значатся 66 побед и девять поражений. Перед поединком он хотел застраховать уши, передает «Национальная служба новостей». В 2015 году Джонс получил российский паспорт. Спортсмен не раз признавался в любви к российскому народу, сообщает «Пятый канал».