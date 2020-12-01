Илон Маск раскрыл, когда отправит человека на Марс

Основатель SpaceX планирует уже через два года отправить на Марс беспилотную ракету Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный директор компании SpaceX и основатель Tesla Илон Маск рассчитывает, что к 2026 году высадит первых людей на планету Марс. Об этом он сообщил изданию на веб-трансляции награждения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.

«Очень уверен, что компания высадит людей на Марс примерно через шесть лет. Если нам повезет, может быть через четыре года», — приводит CNBС слова Маск.

Реализовать свою цель инженер рассчитывает на ракете Starship — это транспортное средство из нержавеющей стали, которое SpaceX разрабатывает с целью запуска грузов и до 100 человек одновременно. К в течение двух лет Маск планирует отправить на Марс беспилотное транспортное средство. Ранее инженер заявлял, что рассчитывает построить на планете колонию, которая не будет соблюдать земные законы, передает Life .

Ранее SpaceX запустила в космос ракету Crew Dragon с астронавтами. В середине ноября она пристыковалась со станцией МКС, пишет RT. Вскоре Маск стал вторым богатейшим человеком в мире после основателя Amazon.com Джеффа Безоса.