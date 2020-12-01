01 декабря 2020

Илон Маск раскрыл, когда отправит человека на Марс

© Служба новостей «URA.RU»
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Павильон
Основатель SpaceX планирует уже через два года отправить на Марс беспилотную ракету Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный директор компании SpaceX и основатель Tesla Илон Маск рассчитывает, что к 2026 году высадит первых людей на планету Марс. Об этом он сообщил изданию на веб-трансляции награждения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.

«Очень уверен, что компания высадит людей на Марс примерно через шесть лет. Если нам повезет, может быть через четыре года», — приводит CNBС слова Маск.

Реализовать свою цель инженер рассчитывает на ракете Starship — это транспортное средство из нержавеющей стали, которое SpaceX разрабатывает с целью запуска грузов и до 100 человек одновременно. К в течение двух лет Маск планирует отправить на Марс беспилотное транспортное средство. Ранее инженер заявлял, что рассчитывает построить на планете колонию, которая не будет соблюдать земные законы, передает Life.

Ранее SpaceX запустила в космос ракету Crew Dragon с астронавтами. В середине ноября она пристыковалась со станцией МКС, пишет RT. Вскоре Маск стал вторым богатейшим человеком в мире после основателя Amazon.com Джеффа Безоса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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