В России хотят разрешить сдавать на права c 16 лет

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Автодромы Кургана, учебный автомобиль, автошкола воа
Сдавать на права станет можно с 16 лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России разрешат сдавать на права с 16-летнего возраста. МВД утверждает новый регламент, в соответствии с которым это станет возможными.

В регламенте указан порядок предоставления госуслуги о выдаче водительских прав. «Документ [письменное согласие одного из законных представителей] представляется в случае, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет, за исключением случаев объявления несовершеннолетнего лица полностью дееспособным (эмансипация) или вступления его в брак», — уточняется в одной из его частей, опубликованной на сайте проектов нормативных правовых актов.

Ранее сдать экзамен на права разрешалось с 17 лет. После чего человек ждал достижения 18-летнего возраста, чтобы получить водительское удостоверение.

Также МВД предлагало 17-летним гражданам разрешить управлять автомобилем, пишет RNS. Однако водить, по данному законопроекту, можно будет только с «водителем-наставником».

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