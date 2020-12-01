У жителей ЯНАО могут появиться дополнительные часы для отдыха

В выходные и праздники шуметь можно будет только после 10 утра Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Разработчики регионального законопроекта о тишине начали собирать мнения жителей ЯНАО о необходимости введения дополнительных часов тишины, в которые будет запрещено производить громкие звуки и включать музыку, мешая соседям отдыхать. Для этого в социальных сетях будет запущен опрос жителей ЯНАО, их мнение о необходимости запрета на шум также будут выяснять во время дистанционных приемов ямальских депутатов-единороссов.

«Принимая во внимание, поступившее количество обращений, «Единая Россия» решила запустить опрос среди ямальцев в соцсети «ВКонтакте». «Мы понимаем, что решение о введении более строгих требований должно быть взвешенным и учитывать интересы всех участников социальных отношений», — прокомментировала ситуацию руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», вице-спикер заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь. По словам депутата, опрос даст авторам законопроекта наиболее полную картину мнений ямальцев.

Вице-спикер пояснила, что предлагается на региональном уровне установить дополнительное время на отдых граждан — в будние дни с 22:00 до 8:00, в выходные и праздничные дни до 10:00. Также есть мнение закрепить законодательно «часы тишины» и в обеденное время — с 12:00 до 14:00.

Вопрос о необходимости разработать региональный закон «О тишине» был поставлен губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым 19 ноября в ходе прямого эфира с жителями региона. Уже через несколько дней глава округа обсудил необходимость проработки законопроекта на встрече с ямальскими единороссами.