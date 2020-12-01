В Челябинске выросло число классов, ушедших на карантин

Школьники в Челябинской области продолжают уходить на карантин по ОРВИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области выросло количество классов, ушедших на карантин по ОРВИ. Если 30 ноября таких классов было 91, то 2 декабря их стало уже 112. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

«На 2 декабря на карантине по ОРВИ находятся 112 классов. Это ненамного больше, чем было в начале недели. В целом ситуация по заболеваемости учеников и педагогов расценивается, как стабильная сезонная. Педагоги постепенно выздоравливают и возвращаются к занятиям», — отметили в региональном минобре.

В министерстве добавили, что в Снежинске остался лишь один класс, который находится на изоляции по коронавирусу. «Класс в 121 школе Снежинска остается на изоляции по предписанию ФМБА, остальные классы вернулись к занятиям», — добавили в областном минобре.

На брифинге 30 ноября замминистра минобразования региона Елена Коузова сообщала, что на карантине по ОРВИ в Челябинской области находятся школьники из 91 класса. Всего в регионе более 21 тысяч классов.