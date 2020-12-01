Жителю Тюмени пересадили новый язык

Микрососудистая операция длилась десять часов и закончилась успешно Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени пациенту, пережившему онкологию, пересадили новый язык. Об этом сообщает пресс-служба клинического медцентра «Медицинский город». Ранее мужчина лишился органа из-за четвертой стадии рака.

«Из-за опухоли языка три недели назад пришлось полностью удалить пациенту этот орган, включая его корень. Чтобы вернуть мужчине способность говорить, хирурги сформировали новый язык из тканей самого пациента», — сообщает пресс-служба многопрофильного клинического медцентра «Медицинский город».

Для формирования языка врачи вырезали кожно-мышечный лоскут со спины мужчины, вместе с сосудами и нервом, выходящим из подмышки. Подъязычный нерв для нового органа также взяли у пациента — его выделили из основания черепа. Далее хирурги сшили все ткани между собой, работа велась под микроскопом. Операция по пересадке длилась десять часов, и по итогу мужчина снова смог двигать языком и разговаривать.