Пермские депутаты массово прятали деньги и квартиры

11 из 24 депутатов Чайковского нарушили антикоррупционное законодательство Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Почти каждый второй депутат Чайковской гордумы (Пермский край) попался на нарушении антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Депутаты скрыли информацию о своих счетах и недвижимости.

«Установлено, что 11 депутатов Думы Чайковского городского округа (всего в думе 24 депутата, — прим. ред.) представили неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Имя нарушителей прокуратура не раскрывает.

За нарушение закона восемь депутатов получили предупреждение от думы, а троим запретили работать в думе Чайковского. При этом запрет на занимание должностей в представительном органе не означает прекращение полномочий депутата.