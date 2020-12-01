01 декабря 2020
30 ноября 2020

Пермские депутаты массово прятали деньги и квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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XII съезд совета муниципальных образований Пермского края. Пермь, телефон, бизнесмены, депутаты, руки
11 из 24 депутатов Чайковского нарушили антикоррупционное законодательство Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Почти каждый второй депутат Чайковской гордумы (Пермский край) попался на нарушении антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Депутаты скрыли информацию о своих счетах и недвижимости.

«Установлено, что 11 депутатов Думы Чайковского городского округа (всего в думе 24 депутата, — прим. ред.) представили неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Имя нарушителей прокуратура не раскрывает.

За нарушение закона восемь депутатов получили предупреждение от думы, а троим запретили работать в думе Чайковского. При этом запрет на занимание должностей в представительном органе не означает прекращение полномочий депутата.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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