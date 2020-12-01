01 декабря 2020

В Челябинске взошло второе солнце. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гало, радуга, смог, мороз. Челябинск, радуга, погода, природа, гало, климат, экология
Челябинцы стали свидетелями необычного природного явления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы 2 декабря стали свидетелями довольно редкого природного явления гало, которое появляется только в очень солнечный и морозный день. Вокруг солнца можно прямо сейчас разглядеть радужные световые пятна, которые называются паргелий и являются одним из разновидностей гало-эффекта.

Яркие радужные столбы появляются в сильные морозы, когда в воздухе кристаллизуются капли воды. Солнечный свет преломляется в кристалликах льда, которые парят в верхних слоях тропосферы. Некоторым екатеринбуржцам удалось заснять природное явление.

Гало, радуга, смог, мороз. Челябинск
Вокруг солнца можно увидеть радужные световые пятна, которые называются паргелий (гало)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В конце ноября синоптики сайта «Гисметео» прогнозировали морозную погоду на начало и конец декабря. Минувшей ночью в отдельных районах Челябинской области было до 28-30 градусов мороза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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