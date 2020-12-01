Челябинцы стали свидетелями необычного природного явления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы 2 декабря стали свидетелями довольно редкого природного явления гало, которое появляется только в очень солнечный и морозный день. Вокруг солнца можно прямо сейчас разглядеть радужные световые пятна, которые называются паргелий и являются одним из разновидностей гало-эффекта.

Яркие радужные столбы появляются в сильные морозы, когда в воздухе кристаллизуются капли воды. Солнечный свет преломляется в кристалликах льда, которые парят в верхних слоях тропосферы. Некоторым екатеринбуржцам удалось заснять природное явление.

Вокруг солнца можно увидеть радужные световые пятна, которые называются паргелий (гало) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В конце ноября синоптики сайта «Гисметео» прогнозировали морозную погоду на начало и конец декабря. Минувшей ночью в отдельных районах Челябинской области было до 28-30 градусов мороза.