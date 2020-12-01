Спикер Екатеринбургской думы болен коронавирусом

Игорь Володин переносит болезнь в легкой форме Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Спикер Екатеринбургской гордумы Игорь Володин заразился COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«К сожалению, новая коронавирусная инфекция не обошла стороной и меня. В настоящее время я прохожу лечение, состояние хорошее, болезнь протекает в легкой форме. Некоторое время буду не на связи, так как необходимо быстро восстановиться, чтобы Дума могла выполнить все свои планы в текущем непростом году», — написал Игорь Володин. Он призвал екатеринбуржцев соблюдать меры противоэпидемиологической безопасности.

Источники в окружении спикера отмечают, что ему было сделано КТ, которое выявило незначительное поражение легких. У Игоря Володина имеются симптомы ОРВИ. Телефон самого председателя думы на момент публикации оказался недоступен.

8 декабря Екатеринбургская дума рассмотрит городской бюджет на 2021 год в первом чтении. В настоящее время главный финансовый документ анализируют постоянные комиссии. Окончательное чтение бюджета состоится на заседании 22 декабря — есть шанс, что к этой дате спикер вернется на работу.