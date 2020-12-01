01 декабря 2020

Спикер Екатеринбургской думы болен коронавирусом

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Комиссия по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. Екатеринбург, володин игорь
Игорь Володин переносит болезнь в легкой форме Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Спикер Екатеринбургской гордумы Игорь Володин заразился COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«К сожалению, новая коронавирусная инфекция не обошла стороной и меня. В настоящее время я прохожу лечение, состояние хорошее, болезнь протекает в легкой форме. Некоторое время буду не на связи, так как необходимо быстро восстановиться, чтобы Дума могла выполнить все свои планы в текущем непростом году», — написал Игорь Володин. Он призвал екатеринбуржцев соблюдать меры противоэпидемиологической безопасности.

Источники в окружении спикера отмечают, что ему было сделано КТ, которое выявило незначительное поражение легких. У Игоря Володина имеются симптомы ОРВИ. Телефон самого председателя думы на момент публикации оказался недоступен.

8 декабря Екатеринбургская дума рассмотрит городской бюджет на 2021 год в первом чтении. В настоящее время главный финансовый документ анализируют постоянные комиссии. Окончательное чтение бюджета состоится на заседании 22 декабря — есть шанс, что к этой дате спикер вернется на работу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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