Челябинский эпидемиолог озвучил реальную статистику по COVID

Статистика по выявлению лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Челябинской области не отражают реальную картину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Статистика по выявлению лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Челябинской области не отражают реальную картину. Выявляемость бессимптомных форм не превышает 25%. Об этом заявил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.

«В Челябинской области крайне низкая выявляемость бессимптомных случаев коронавирусной инфекции, удельный вес которых на текущий момент не превышает 25%, а в октябре снижался до 13%. В начале пандемии в апреле и мае этот показатель был значительно выше и составлял 67-54%. В итоге данные официальной статистики не отражают реальной картины», — отметил URA.RU Выгоняйлов.

По данным эпидемиолога, тесты показывают, что среди заболевших ОРВИ диагностируется 83% инфицированных коронавирусом, у больных внебольничной пневмонией — 91%. Если вторых всегда обследуют на COVID, то обследование первых организовано крайне плохо. «Огромное упущение заключается в том, что не проводится масштабное тестирование населения. Мы фактически не владеем информацией по статистике коронавируса в регионе, поэтому не можем строить полноценные прогнозы», — добавил URA.RU Выгоняйлов.

Выгоняйлов добавил, что сейчас нет данных о биологических свойствах вируса, объясняющих снижение числа бессимптомных форм. «Это связано с проблемами при работе с контактными лицами. Значительная часть проб берется с нарушениями, несвоевременно поступают в лабораторию, а также выполняются с задержкой в отдельных случаях до 21 дня», — уточнил он.

По данным на 2 декабря в области зарегистрировано зафиксировано 298 случаев заражения коронавирусом за сутки. Уже в ближайшее время в статистике по COVID ожидается большой скачок.