Великобритания объявила о начале вакцинации препаратом Pfizer

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Власти Великобритании одобрили использование вакцины Pfizer Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Со следующей недели в Великобритании будет доступна вакцина от коронавируса, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Власти одобрили ее использование.

«Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить вакцину COVID-19 компании Pfizer-BioNTech для использования», — приводит слова представителя английского Минздрава пресс-служба ведомства. Они уточняют, что эксперты месяц анализировали данные и проводили клинические испытания,

Великобритания стала первой страной, которая одобрила данные вакцины, пишет «Федеральное агентство новостей». При этом, агентство Nation News приводит данные, согласно которым страна заказала 40 миллионов доз вакцины Pfizer.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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