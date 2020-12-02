Великобритания объявила о начале вакцинации препаратом Pfizer

Власти Великобритании одобрили использование вакцины Pfizer Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Со следующей недели в Великобритании будет доступна вакцина от коронавируса, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Власти одобрили ее использование.

«Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить вакцину COVID-19 компании Pfizer-BioNTech для использования», — приводит слова представителя английского Минздрава пресс-служба ведомства. Они уточняют, что эксперты месяц анализировали данные и проводили клинические испытания,

Великобритания стала первой страной, которая одобрила данные вакцины, пишет « Федеральное агентство новостей ». При этом, агентство Nation News приводит данные, согласно которым страна заказала 40 миллионов доз вакцины Pfizer.