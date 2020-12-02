Великобритания объявила о начале вакцинации препаратом Pfizer

Со следующей недели в Великобритании будет доступна вакцина от коронавируса, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Власти одобрили ее использование.
«Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить вакцину COVID-19 компании Pfizer-BioNTech для использования», — приводит слова представителя английского Минздрава пресс-служба ведомства. Они уточняют, что эксперты месяц анализировали данные и проводили клинические испытания,
Великобритания стала первой страной, которая одобрила данные вакцины, пишет «
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