01 декабря 2020
30 ноября 2020

В Перми за день побиты два рекорда по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае за сутки выявили 309 случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки выявили 304 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. За это же время от COVID-19 излечились 309 жителей региона. Данные значения являются рекордными с начала пандемии.

«Пермский край — 304 [новых случая заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в регионе подтверждено 21 284 случая заболевания COVID-19. С начала пандемии скончались 1010 жителей региона (15 за минувшие сутки), у которых был выявлен коронавирус.

Сейчас в больницах края находится 2105 человек, 115 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки после болезни оправились 309 человек, всего же с начала пандемии в крае излечились 14 947 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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