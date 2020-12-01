Свердловчанам оставят только 2 способа получения льгот и пособий

Региональные выплаты можно будет получить на специальную пластиковую карту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области в январе 2021 года вводится новый порядок выплаты социальных компенсаций и пособий. Свердловчане смогут получать региональные финансовые льготы на Единую социальную карту.

Если она отсутствует, деньги выдадут в почтовом отделении по месту жительства. «Перечисление социальных выплат, которые были назначены до 1 января 2021 года, будет осуществляться прежним способом, который получатель ранее указал в заявлении о назначении соответствующей выплаты», — рассказал замминистра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов.

Свердловчанин может в любое время изменить способ получения средств, написав заявление с просьбой перечислять ему выплаты на почту, или на карту. А вот те, кто получит право на региональные льготы в 2021 году, смогут выбрать только один из двух вышеперечисленных вариантов, уточнил замминистра. Павел Ведерников, глава ООО «Сапфир-Эксперт» — оператора Единой социальной карты СО добавил, что аналогичным образом будут доходить до адресатов выплаты, перечисляемые через Пенсионный фонд России.

Единая социальная карта Свердловской области (ЕСК) — это многофункциональная пластиковая карта, которая служит ключом к региональным цифровым сервисам. Бесплатно оформить ЕСК может каждый житель Свердловской области, достигший 14 лет. Для оформления карты достаточно иметь на руках паспорт и СНИЛС.