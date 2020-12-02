В Кремле рассказали об участии Путина в выборах в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин не принимал решения об участии в выборах в Госдуму 2021 года. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о вероятности того, что глава государства возглавит список кандидатов «Единой России».
«Президент не принимал решений по этому поводу», — лаконично ответил Песков. В политических кругах такая возможность обсуждается. В случае участия президента в выборах во главе списка ЕР, партия власти может значительно улучшить свой результат.
Путин возглавлял список ЕР на выборах в Госдуму 2007 года. Тогда партия власти получила рекордные 64,3% голосов россиян.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Половина депутатов будет избрана в 225 одномандатных округах, остальные — по партийным спискам в территориальных группах.
Подписывайтесь на URA.RU в