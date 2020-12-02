В Кремле рассказали об участии Путина в выборах в Госдуму

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XXVIII съезд партии
Президент Владимир Путин пока не принимал решений об участии в выборах в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин не принимал решения об участии в выборах в Госдуму 2021 года. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о вероятности того, что глава государства возглавит список кандидатов «Единой России».

«Президент не принимал решений по этому поводу», — лаконично ответил Песков. В политических кругах такая возможность обсуждается. В случае участия президента в выборах во главе списка ЕР, партия власти может значительно улучшить свой результат.

Путин возглавлял список ЕР на выборах в Госдуму 2007 года. Тогда партия власти получила рекордные 64,3% голосов россиян.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Половина депутатов будет избрана в 225 одномандатных округах, остальные — по партийным спискам в территориальных группах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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