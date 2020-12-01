Мать осужденного за взятки экс-главы Челябинска умерла от COVID

Силовики не позволили Евгению Тефтелеву проводить самого близкого человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Магнитогорске от последствий коронавирусной инфекции умерла мать бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Сына, находящегося в СИЗО, не отпустили с нею проститься, заявил друг их семьи.

Пенсионерка умерла 30 ноября. Похороны проходят 2 декабря, ими занимается приехавший из Челябинска внук 90-летней женщины. «Сам экс-чиновник не сможет проститься с матерью. Ему отказали в этом связи, поскольку мать погибла от последствий коронавирусной инфекции», — сообщает издание verstov.info.

Тефтелев осужден за взятку от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука, получившего в обмен на деньги крупный муниципальный контракт. Свою вину он признал полностью и заключил досудебное соглашение. 28 октября Тефтелев был осужден на 3 года колонии строгого режима и штраф в 37,5 млн рублей. Прокуратура сочла этот приговор слишком мягким и оспорила решение суда, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Адвокаты Тефтелева также подали апелляцию. Дата рассмотрения дела пока не назначена, экс-мэр остается в СИЗО.