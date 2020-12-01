Тюменским семьям отказали в новых льготах

Инициативу о возмещении проезда на отдых для многодетных не пустили в областную думу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Комитет по соцполитике тюменской областной думы решил не рекомендовать на рассмотрение парламента новую льготу для многодетных семей. Об этом URA.RU рассказал лидер фракции ЛДПР в окружном парламенте Глеб Трубин. Инициатива должна была дать право семьям с тремя и более детьми не платить за проезд в отпуск.

«Я внес законопроект на рассмотрение комитета по социальной политике, чтобы его рекомендовали включить в повестку очередного заседания думы. Однако большинство идею не поддержали. „За“ высказался я и коллеги из КПРФ, представители „Единой России“ мое предложение отклонили», — рассказал URA.RU автор инициативы, лидер фракции ЛДПР в областном парламенте Глеб Трубин.

Документ предлагал дополнить закон Тюменской области о социальной поддержке граждан. В частности, в нем могла бы появиться статья о 100%-ой компенсации многодетным семьям стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Подобные программы существуют в соседних ХМАО и ЯНАО.

По словам Трубина законопроект отклонили по нескольким обстоятельствам. Во-первых, из-за технических нюансов подачи инициативы, а во-вторых — из-за отсутствия финансирования на данные цели в статьях бюджета.

«Я предлагал выдвинуть проект на первое чтение, а ко второму мы бы его доработали. Что касается денег, то, к примеру, можно урезать расходы на госслужащих. У них, кстати, льгота на оплату проезда в отпуск есть», — рассказал Глеб Трубин в беседе с URA.RU.