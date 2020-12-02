Онищенко раскрыл условия, чтобы сделать 31 декабря выходным

Если в регионах примут решение сделать 31 декабря выходным, тогда надо передвинуть нерабочие дни, которые наступают в первую декаду января. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Я никогда не возражал против 31 декабря, потому что во все времена это был неполноценный рабочий день. Но я всегда говорил: а что будем делать с той декадой, которая наступает после 31-го? Знаете, если мы еще к декаде добавляем 31-е вместо того, чтобы хотя бы передвинуть [выходные дни]», — сказал Онищенко в разговоре с корреспондентом агентства.
По словам Онищенко, в первые январские дни система здравоохранения испытывает сильную нагрузку. Также он отметил, что существующие выходные оказывают влияние и на экономику. «Я думаю, что исподтишка меня поддерживает и здоровый бизнес нашей страны», — сказал депутат Госдумы.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что региональные власти могут принимать решение делать 31 декабря выходным днем самостоятельно. Этим правом первее всех воспользовались в Белгородской области, пишет RT.
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