Онищенко раскрыл условия, чтобы сделать 31 декабря выходным

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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, третий день. Москва, онищенко геннадий
Геннадий Онищенко отметил, что длинные выходные дни влияют на экономику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если в регионах примут решение сделать 31 декабря выходным, тогда надо передвинуть нерабочие дни, которые наступают в первую декаду января. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Я никогда не возражал против 31 декабря, потому что во все времена это был неполноценный рабочий день. Но я всегда говорил: а что будем делать с той декадой, которая наступает после 31-го? Знаете, если мы еще к декаде добавляем 31-е вместо того, чтобы хотя бы передвинуть [выходные дни]», — сказал Онищенко в разговоре с корреспондентом агентства.

По словам Онищенко, в первые январские дни система здравоохранения испытывает сильную нагрузку. Также он отметил, что существующие выходные оказывают влияние и на экономику. «Я думаю, что исподтишка меня поддерживает и здоровый бизнес нашей страны», — сказал депутат Госдумы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что региональные власти могут принимать решение делать 31 декабря выходным днем самостоятельно. Этим правом первее всех воспользовались в Белгородской области, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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