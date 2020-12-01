Челябинск приблизился к Москве по темпам роста коронавируса

Третья волна пандемии в Челябинской области ожидается с февраля по апрель 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинская область сократила отставание от Москвы по темпам прироста заболеваемости коронавирусом. Если летом оно составляло порядка шести недель, сейчас не превышает трех. Об этом сообщил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.

«В начале пандемии коронавируса мы отставали от Москвы примерно на 6 недель (по старту пандемии и темпам прироста заболеваемости), сейчас — на 3. Коэффициент распространения заболеваемости сейчас остается высоким, выше единицы. В данный момент нет никаких предпосылок для резкого снижения заболеваемости, замедлить распространение заболевания можно только при соблюдении введённых ограничительно-изоляционных мероприятий», — сказал URA.RU Выгоняйлов.

По словам эпидемиолога, заболеваемость пошла на спад в летнее время из-за естественного разобщения населения, чтобы вернуться вторым пиком осенью. Именно тогда люди вернулись из отпусков, а дети — в образовательные учреждения.

«Аналогичную ситуацию мы скорее всего увидим после новогодних каникул, в период с начала февраля по апрель 2021 года. Этот период всегда был излюбленным для сезонных коронавирусов. Но интенсивность подъема должна быть несколько менее выражена за счет роста иммунной прослойки к COVID», — добавил он URA.RU.