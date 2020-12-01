В ЯНАО жители опасаются нового источника заражения коронавирусом

Чтобы получить документ о медосмотре приходится подолгу стоять в очереди (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В городской больнице Ноябрьска (ЯНАО) местные жители при прохождении профосмотра подвергаются опасности заражения коронавирусом. Как сообщили сами горожане в социальных сетях, люди вынуждены в разгар пандемии часами находиться в очередях и делать недостающие прививки.

«Врачи Ноябрьска в разгар пандемии заставляют людей, проходящих профосмотр, мотаться по очередям и инфекционным отделениям ради одной печати», — сообщается в группе «НЕтипичный Ноябрьск» «ВКонтакте». По словам автора с ником Kai Kai, ранее терапевт ни разу не отправлял в прививочный посетителя с отказом, однако в этот раз все пошло не так.

Чтобы получить необходимую печать автору пришлось пройти на прием к участковому терапевту, а затем отстоять очередь в прививочный кабинет, считает жительница Ноябрьска. Кроме того, что автор выступает против прививок, она уверена, что врач оказался бюрократом, решившим ее «погонять по кабинетам».

Комментаторы предположили, что сообщение — вброс с фейковой страницы, однако сама автор вступила с ними в полемику, доказывая, что она реально существует. Тем не менее оппоненты, даже защищая медиков в данной ситуации, предположили: все дело в инструкциях, которые врачи обязаны исполнять, а не в из желании «погонять» посетителя.

В окружном депздраве сообщили: для отдельных категорий работников обязательным пунктом при прохождении профосмотра является наличие карты прививок. «К сожалению, без нее терапевт не вправе выдать заключение. Отметим, что информация о наличии прививок у работника является заботой работодателя, который должен отследить прохождения работником вакцинации», — говорится в комментарии ведомства

При этом Ноябрьск по-прежнему лидирует по числу ежесуточного прироста заболевших COVID. Из 199 новых случаев в муниципалитете подтвердилось 32.