Назван город ЯНАО с самой высокой смертностью от коронавируса

На Ямале выявлено 26 740 случаев коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Лидером ЯНАО по числу летальных исходов от коронавируса стал Новый Уренгой. За последние сутки в округе скончались еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом, а за последние три дня умерли уже 11 пациентов. Большинство этих случаев пришлись на Новый Уренгой — в городе ежедневно фиксируют летальные исходы.

Трое мужчин и одна женщина скончались за минувшие сутки, говорится в свежей сводке регионального оперштаба. На Новый Уренгой пришлась половина этих смертей — умерли два горожанина 69 и 52 лет. В Ноябрьске скончалась 69-летняя пациентка и 62-летний мужчина. Всего за время пандемии в ЯНАО жертвами инфекции стали 265 человек.

Кроме того, за сутки коронавирусом заразились 199 жителей округа. Очередной всплеск произошел в Ноябрьске, где зафиксировали 32 новых случая. В Надымском районе заболели 29 жителей, в Новом Уренгое — 13, в Салехарде — 12. Суммарно в ЯНАО подтверждено 26 740 случаев коронавируса, вылечились 18 154 пациента.

Последние полтора месяца в ЯНАО продолжается аномальная волна смертей. С 20 октября в округе умерли 159 пациентов. Таким образом, за несколько недель на Ямале скончалось больше людей, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает пятое место по частоте смертей в России — 49,2 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. По решению окружного правительства, ограничения будут действовать до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.